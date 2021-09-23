После принятия Верховной Радой законопроекта об олигархах президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Также он поблагодарил нардепов, поддержавших документ.

"Конституция определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Но фактом жизни в нашем государстве в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти - группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи.

Каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами. Каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов. Государство не имело права это игнорировать - никогда. Ни в 2000-х годах, ни в 2010-х годах, ни тем более сейчас ", - написал в своем телеграм-канале Зеленский.

По его словам, теперь Украина "получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством".

"Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят.

Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 "за" от "Слуги народа" и 279 "за" в целом в парламенте - это правильный сигнал ", - добавил Зеленский.

"Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь один - стать чистым бизнесом", - добавил пре он.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 23 сентября, приняла решение продлить свое сегодняшнее пленарное заседание до рассмотрения законопроекта №5599 об олигархах. Фракция "Слуга народа" решила голосовать за проект закона №5599 постатейно по сокращенной процедуре. По требованию фракций "Евросолидарности" и "Голоса" был поставлен вопрос об отстранении первого вице-спикера Руслана Стефанчука от ведения сессии парламента из-за нарушения регламента при рассмотрении закона об олигархах. Однако это решение не было принято, поскольку за него проголосовал только 61 депутат.

Накануне Венецианская комиссия уведомила Верховную Раду о том, что ее вердикт о законопроекте об олигархах будет готов в середине декабря и рекомендовала украинскому парламенту не рассматривать этот документ до получения выводов комиссии.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах. "За" проголосовали 275 народных депутатов. После в парламенте начали готовить законопроект ко второму чтению, подав к нему 1 257 поправок. Их вносил и спикер Рады Дмитрий Разумков, который является противником идеи предоставления права Совету нацбезопасности и обороны формировать списки олигархов.

Автором документа является президент Украины Владимир Зеленский. В случае принятия документа, в целом он вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.

По инициативе спикера Верховной Рады Разумкова законопроект был направлен в Венецианскую комиссию, чтобы она дала свой вердикт до рассмотрения документа во втором чтении.

"Страна" публиковала главное из проекта закона - по каким критериям определяют олигархов, чего им нельзя, кто назначает статус, как от него избавиться - и анализирует инициативу президента.

После этого этого "слуги народа" заговорили о "неколлегиальном поведении" Разумкова и поползди слухи о том, что ему готовят отставку. Также мы сообщали, что Зеленский шантажирует Раду роспуском, чтобы принять закон об олигархах и уволить Разумкова.