В Кремле заявили, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского произойдет тогда, когда главы обоих государств будут к этому готовы.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова пишет "РИА Новости".

Таким образом Песков отреагировал на высказывание Зеленского после выступления на Генассамблее ООН, когда тот сказал, что встретиться с российским коллегой, когда Путин будет готов.

По словам Пескова, эта встреча может произойти, когда и Путин, и Зеленский будут готовы, а также, когда они оба поймут, о чем будет идти речь во время переговоров, то есть, когда будет сформирована повестка дня.

Напомним, Зеленский в своей речи в ООН процитировал Путина на русском языке.

Также мы писали о том, что ранее в Кремле говорили о том, что желание Владимира Зеленского обсудить Крым ставит под вопрос возможность его встречи с Владимиром Путиным.

Кроме того, мы писали о том, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Кремле хотят избежать встречи Путина и Зеленского.