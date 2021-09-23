Президент Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Его выступление транслировал в Фейсбуке Офис президента.

Речь Зеленский построил вокруг призыва генсека ООН Антониу Гутерриша "Пора проснуться".

Президент заявил, что для него каждая ночь перед Генассамблеями бессонная. В 2019 году он волновался и не спал, так как должен был впервые подняться на трибуну Генассамблеи. А в 2020-м без сна жил весь мир - из-за пандемии коронавируса. Ну а сейчас произошло покушение на его помощника. Зеленский кратко остановился на деталях обстрела авто Сергея Шефира.

После этого он заявил, что Украина давно проснулась и не засыпала из-за Голодомора и Бабьего Яра, двух мировых войн и коронавируса. И в контексте последнего затронул проблему несправедливого распределения вакцин.

Заметив о необходимости обновить устав ООН, упомянув конфликт на Донбассе и "Крымскую платформу", он перешел к обвинению России. Из-за нее, по словам Зеленского, никто в мире не чувствует себя в безопасности.

"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы, мир. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", - процитировал Зеленский на русском языке речь президента России Владимира Путина на юбилейной 70-й сессии Генассамблеи ООН.

Зеленский выразил непонимание тем фактом, что ООН проигнорировало Крымскую платформу, как "площадку для решения проблем международного права и оккупации", и завершил выступление призывом к странам объединиться и усилить взаимодействие.

"Нам с вами, а значит – ООН – просто нужно снова поверить в себя. ООН долго слышит только критику. Обвинения, что ООН ничего не может. Самое страшное, что ООН стало Лигой Наций", - добавил президент.

Зеленский призвал лидеров государств – членов ООН показать, что "мы решительно настроены приложить все усилия, чтобы усилить наше взаимодействие. Покажем и просто сделаем. Даже без резолюций, деклараций, согласования позиций. А просто сделаем", - сказал глава государства, добавив: "как Объединенные Нации, которые сделали свой выбор. Или их поступки будут наполнены содержанием, или эти кресла будут пустыми".

Ранее "Страна" рассказывала, о чем на Генассамблее говорил Джо Байден.

Мы также сообщали, что на открытии 76-й сессии Зеленский не выступал, а только присутствовал.