Один из членов бразильской делегации на Генассамблее ООН в Нью-Йорке оказался зараженным коронавирусом. Глава Минздрава Бразилии Марсело Кейорга получил положительный тест на Covid-19.

Об этом пишет Reuters.

Кейорга будет проходить карантин в Нью-Йорке. По данным бразильского правительства, у него все хорошо, а остальные члены делегации, судя по результатам их тестов, не заражены. Также министр здравоохранения Бразилии заявил, что в здании ООН он находился все время в маске.

При этом президент Бразилии Жаир Болсонару, выступая на Генассамблее ООН на встрече мировых лидеров, заявил, что правительство его страны не поддерживает идею использования ковид-сертификатов.

Сам Болсонару не привился от Covid-19, тем самым нарушил правила ООН. Также ранее в Нью-Йорке его не пустили в ресторан из-за того, что он не вакцинирован. В итоге он и члены бразильской делегации ели пиццу на улице.

При этом в США ранее уже выражали обеспокоенность по поводу того, что Генассамблея ООН в Нью-Йорке спровоцирует вспышку коронавируса, поскольку на мероприятие приезжает множество людей - в том числе из тех стран, гражданам которых нельзя въезжать в Штаты.