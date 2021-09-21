Президент Украины Владимир Зеленский, сутки назад прибывший в Нью-Йорк, принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Офис президента.

На открытии сессии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Джо Байден.

Выступление Зеленского на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября.

76-я сессия Генассамблеи ООН посвящена темам противодействия пандемии коронавируса и сохранению окружающей среды. Но в ее рамках также состоятся несколько крупных международных форумов по проблемам изменения климата и защиты окружающей среды.

Ежегодные общие прения начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября.

Во второй день общеполитической дискуссии, 22 сентября, параллельно пройдет заседание высокого уровня, посвященное 20-й годовщине Дурбанской декларации и Программы действий. На 28 сентября запланировано заседание высокого уровня, приуроченное к празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Генеральная Ассамблея - главный совещательный орган ООН. В нее входят представители всех государств - членов Организации, каждая из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, например вопросы мира и безопасности или приема новых членов, требуют большинства в две трети голосов. В 1946 году в составе Генассамблеи было 51 государство, сейчас - 193.

Ранее "Страна" приводила речь на открытии сессии Джо Байдена.

Мы также сообщали, что заявил Зеленский после прилета в Нью-Йорк. По его словам, в США он намерен активно поднимать проблемы Крыма и военного конфликта на Донбассе.