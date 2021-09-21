Пожилого президента Бразилии Жаира Болсонару, который приехал в США, чтобы принять участие в работе Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), не пустили в ресторан в Нью-Йорке из-за то, что он не вакцинирован от коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

В Нью-Йорке запрещено посещать места общественного питания без сертификата о вакцинации. В связи в этим, Жаиру Болсонару и пришлось обедать на улице, так как он не сделал вовремя прививку.

В Instagrame опубликовали фотографию Болсонару и его помощников. На фото запечатлено, как президент ест пиццу на тротуаре Нью-Йорка.

Напомним, в США в связи с проведением в Нью-Йорке Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций переживали, что участники форума привезут с собой коронавирус и спровоцируют скачок заболеваемости Covid-19. В связи с этим мэр Нью-Йорка и постоянный представитель США в ООН призвали приезжающих в город мировых лидеров привиться перед визитом.

Также ранее мы писали, что президент Бразилии Болсонару в прошлом году переболел Covid-19.