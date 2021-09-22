Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который выступая на 76-й сессии ООН, заявил непризнании Анкарой аннексии Крыма Россией, там же поделился мечтами о границах Турции, которые включали бы в себя и Батуми (ныне Грузия), и Алеппо (ныне Сирия) и другие города из других стран.

"Наши физические границы отличаются от границ в нашем сердце. Разве можно отличить Ризе от Батуми? Множество историков считает, что в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Салоники, Батуми", - сказал он с трибуны ООН.

Напомним, после прошедших 17-19 сентября выборов в МИД Турции назвало нелегитимными выборы в Государственную думу Российской Федерации, состоявшиеся на территории Крыма. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет позиции Анкары и открыто говорит об этом турецким коллегам.

Несмотря на это Эрдоган прилетит 29 сентября в Сочи, чтобы увидеться с президентом России Владимиром Путиным. Его визит в РФ продлится один день. По словам Пескова, повестка дня на переговорах будет самая обширная: двусторонние отношения Турции и России, Сирия и другие региональные конфликты.