Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 сентября выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Во время речи он заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины и о непризнании Анкарой аннексии Крыма Российской Федерацией.

Выступление президента транслировалось на Ютуб.



"Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар", - сказал Эрдоган.

Как сообщала "Страна", после прошедших 17-19 сентября выборов в Государственную думу России Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением о том, что Анкара не признает эти выборы на территории Крыма, как и присоединения полуострова к РФ. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет позиции Анкары о нелегитимности выборов в Крыму и открыто говорит об этом турецким коллегам.

Несмотря на это Эрдоган прилетит 29 сентября в Сочи, чтобы увидеться с главой Кремля Владимиром Путиным. Его визит в РФ продлится один день.