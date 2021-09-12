В Чехии задержали Александра Франчетти - одного из участников событий 2014 года, в результате которых был аннексирован Крым. У Франчетти российское гражданство, а задержали его на основании выданного Украиной ордера.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при "постоянном представительстве Крыма при президенте РФ" Александра Молохова.

По словам Молохова, россиянина задержали в пражском аэропорту.

"Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистамии", -прокомментировал задержание Молохов.



По его словам, власти Украины выдвигали против Франчетти обвинения, и сейчас мужчине "грозит немедленная депортация в Украину на верную смерть".

Спустя некоторое время после задержания его подтвердил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик. Он пояснил, что гражданина РФ задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.



Сейчас посольство РФ в Чехии проверяет информацию о Франчетти.

Ранее "Страна" приводила заявление ГБР о том, что в аннексии полуострова виноваты исключительно Виктор Янукович и его генералы, а и.о. президента Александр Турчинов, при котором она и произошла, ни при чем.

Также мы писали, что СБУ расследуют причастность организации Виктора Медведчука к аннексии Крыма.