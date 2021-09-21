Президент Турции, которая после выборов в Госдуму РФ заявила о непризнании аннексии Крыма и проведения на полуострове голосования, приедет с визитом в Россию. Реджеп Тайип Эрдоган прилетит 29 сентября на день в Сочи, где увидится с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Агентству заявили в канцелярии, что Эрдогана прилетит в Россию для переговоров с Путиным.

Незадолго до заявления турецкой стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке приезда Эрдогана для переговоров с Путиным. По его словам, повестка дня на переговорах будет самая обширная: двусторонние отношения Турции и России, Сирия и другие региональные конфликты.

А в конце августа сам Эрдоган говорил о подготовке приезда в РФ и желании обсудить с Путиным детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400.

Как писала "Страна", первую партию ЗРК С-400 Турция приобрела у России в июле 2019 года.

За это США ввели против Анкары санкции: под них попали секретариат оборонной промышленности Турции и ее руководитель Исмаил Демир.