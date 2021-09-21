В Швеции родителям не разрешили назвать новорожденного малыша в честь российского президента - Владимиром Путиным. Шведское налоговое управление, куда супружеская пара подала соответствующий запрос, отклонило имя.

Об этом пишет издание Aftonbladet.

"Такие имена имеют четкий характер принадлежности фамилии и не одобряются. Имена могут быть только такими именами, которые не могут оскорбить, или предположительно причинять дискомфорт человеку, который будет носить это имя, или же неуместны по какой-либо другой причине", - говорится в заявлении ведомства.

Также в издании сообщили, как родители пришли к тому, чтобы назвать сына "Владимир Путин".

"Как-то вечером мы сидели дома, смеялись, обсуждали и говорили на счет имени малыша. Это Путин. Он знает, чего хочет, и является решительным человеком. Вот с этого все и началось", - рассказал отец малыша Ронни.

По данным издания, первое заявление родителей было отклонено в начале сентября. Тогда они предложили другой вариант имени для сына - "Путин". Однако и его не разрешили использовать в качестве имени из-за того, что это фамилия.

В свою очередь, родители намеренны подать апелляцию. Также, если потребуется, пара планирует подать заявление в суд, чтобы назвать сына так, как им хочется.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в число самых редких имен, которыми украинцы называли своих детей попало имя Зеленский (фамилия президента Украины).

Также сообщали, что в 2021 году украинцам официально разрешили менять имя и отчество.