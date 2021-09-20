Президент России Владимир Путин 20 сентября подписал указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

Эти меры сводятся к запрету ввоза в РФ сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкций против юридических и физических лиц, включая Украину.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Его подписание обосновано защитой национальных интересов России.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" и продленных указами президента Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420, от 24 июня 2019 г. № 293 и от 21 ноября 2020 г. № 730", - сказано в документе.

Правительству Российской Федерации поручается обеспечить реализацию указа и вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер.

В соответствии с указами главы Кремя запрет на ввоз не касается продукции, которая следует транзитом (международными автомобильными и железнодорожными перевозками) в третьи страны - но при условии их отслеживания с использованием системы ГЛОНАСС.

Россия регулярно пополняет список товаров, запрещенных ко ввозу из Украины. Так, в начале июля был запрещен ввоз украинского сахара, мороженого, макарон и майонеза.

А в феврале власти РФ запретили поставки из Украины железнодорожных колес.