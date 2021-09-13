В течение ближайших двух лет Украина планирует купить 4 комплекса (то есть 24 устройства - Ред.) дронов Bayraktar TB2, которые производят в Турции. В 2021-м один такой комплекс уже был куплен по заказу Минобороны.

Об этом, ссылаясь на Валерия Залужного, главнокомандующего Вооруженных сил Украины, пишет Report.

У украинской армии, по данным Залужного, уже есть 2 комплекса Bayraktar, это 12 беспилотников. Один из них купили в 2021 году.

Всего за 2021 - 2022 годы Украина планирует купить еще 4 комплекса Bayraktar TB2. Также планируется использование дронов украинского производства.

Залужный рассказал, что для использования турецких Bayraktar TB2 нужно обучиться работе с этими дронами. Сейчас в ВСУ изучают методику их использования.

"Если бы мы имели опыт Азербайджана, было бы намного проще. Признаю, что к сожалению, мы имеем очень мало опыта", - заявил Залужный.

Напомним, беспилотники Bayraktar сыграли значительную роль во время конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном в 2020 году.

Также мы писали о том, что в начале августа в небе Украины испытали турецкие беспилотники Bayraktar.