В воскресенье, 29 августа, турецким силам безопасности торжественно передали беспилотный летательный аппарат "Знаменосный рейдер" (Bayraktar Akıncı) с двигателем, произведенным в Украине.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на компанию-производителя БПЛА "Baykar Makina".

В ходе работ над беспилотником этой модели было изготовлено три прототипа. Первый беспилотник Akıncı совершил испытательный полет 6 декабря 2019 года.

По словам технического директора, руководителя проекта Akıncı Сельчука Байрактара, этот беспилотник сумел достичь наибольшей высоты в истории Турции.

Сообщается, что взлетный вес БПЛА Bayraktar Akıncı составляет шесть тонн, грузоподъемность - 1,5 тонны. Беспилотник оборудован основой искусственного интеллекта и более чем ста электронными устройствами.

В процессе его разработки было совершено более 1000 вылетов.

В торжественной церемонии передачи аппарата принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, благодаря национальным проектам ВПК Турции поднял уровень национализации производства с 20% до 80%.

По его словам, следующей целью намечено создание ударных беспилотников, способных совершать взлет и посадку на авианосцы.

Также Эрдоган заявил, что беспилотники от компании Baykar Makina, например, БПЛА Bayraktar TB2, успешно поставляются в Украину.

В Bayrak Makina задействовали двигатели из Украины для производства беспилотников нового поколения Аkıncı. Там планируют и в будущем использовать украинские двигатели на своей продукции.

Как сообщала "Страна", беспилотники этой турецкой компании использовались во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, что киевский "Антонов" занялся разработкой аналога турецких ударных беспилотников "Байрактар".