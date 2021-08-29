В Турции готовы к приобретению у России новой партии ЗРК С-400. Президент страны Реджеп Эрдоган планирует обсудить детали сделки во время своего визита в РФ.

Об этом сообщает "Hurriyet".

По словам Эрдогана, сомнений в том, что Анкара купит у России второй полк С-400, нет. Вопрос поднимался во время его последнего разговора с президентом РФ Путиным по телефону. Детали контракта будут обсуждаться во время визита Эрдогана в Россию.

При этом в июне Эрдоган встретился с президентом США Джо Байденом, который выступает против такого соглашения Анкары с Москвой. По словам Эрдогана, он не смог договориться об одобрении Байденом новой сделки, но они условились о продолжении диалога.

Отметим, что контракт о поставке 4-х дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд Россия и Турция заключили в конце 2017 года. При этом Вашингтон выступал за то, чтобы Анкара отказалась от российских ЗРК в пользу американских.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп предлагал Эрдогану сделку на $100 миллиардов в обмен на отказ от российских ЗРК С-400.

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