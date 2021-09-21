Турция назвала нелегитимными выборы в Государственную думу Российской Федерации, состоявшиеся на территории Крыма.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции, появившееся 20 сентября.

А заявлении ведомства сказано, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, поэтому считает незаконным присоединение Крыма.

"На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Как сообщала "Страна", с похожими заявлениями выступили США и Евросоюз. Они отказались признавать выборы в Государственную Думу, проведенные в Крыму, а также онлайн-голосование в "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, в США считают, что выборы прошли "в условиях, не способствующих свободному и справедливому избирательному процессу".

Между тем и в самой России не все согласны с результатами выборов. Так, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) не признала итоги электронного голосования в одномандатных округах в Москве. КПРФ требует провести расследование фальсификаций.