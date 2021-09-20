Сегодня появились первые результаты выборов в российский парламент - Госдуму. Впервые голосование прошло и на неподконтрольных территориях Донбасса: поучаствовать в выборах смогли местные жители, получившие российские паспорта. Таких оказалось 200 тысяч человек.

"Страна" опросила украинских политологов, как они оценивают последствия выборов в Госдуму для Украины.



Михаил Погребинский, политолог:

"К тому, что сотни тысяч жителей Донбасса будут голосовать на выборах в Госдуму давно шло. Остается только недоумевать, почему это стало каким-то сюрпризом для целого ряда украинских политиков, которые сейчас требуют не признавать выборы в Госдуму.



Хочется спросить: когда вы сознательно принимали решение не выполнять политическую часть Минских соглашений, когда держали на должности ответственного за реинтеграцию человека, который называл жителей Донбасса "раковой опухолью" (речь об Алексее Резникове, вице-премьер-министре — министре по вопросам временно оккупированных территорий Украины, - Ред.) – вы не думали, что дело пахнет керосином? И что все закончится примерно тем, чем оно сейчас начинает кончаться?



Никакой способности переосмыслить ситуацию я не вижу. На протяжении длительного времени украинские руководители устойчиво представляли, что конфликт с Россией Украина выигрывает. В том смысле, что Украина может себе позволить что угодно, никаких последствий для нее за это не бывает – а значит, в следующий раз Украина делает еще более жесткие антироссийские выпады. И это давало ощущение, что "мы на коне, нас весь цивилизованный мир поддерживает, и все классно".

Еще три-четыре года назад стало ясно, что нет готовности бороться за реинтеграцию Донбасса с учетом интересов жителей этих территорий. Мы могли бы искать какой-то компромисс в тех же Минских соглашениях. Но мы пошли на принцип: не учитывать интересы жителей региона вообще никак. Был какой-то вариант закона, который бы для жителей Донбасса оставил русский язык в школах? Ничего такого не было. Шло дело к тому, что сейчас происходит.



Для меня это потеря. Мы теряем часть нашей страны. Наших людей. Просто потому, что мы не хотим, чтобы в составе Украины были люди, которые не считают Бандеру героем. Мы хотим всем навязать свой вариант страны – такой, гомогенной. И вот к чему это привело.



Если даже теперь наша публика не опомнится… Но сейчас из того, что я читаю – никто и не собирается опомниться. Они обращаются к миру – мол, мы не признаем выборы. Ну, не признает мир тех депутатов, которые баллотировались от Крыма или Донбасса. Ну и что? Они же выборы в Госдуму в целом не признать не могут, это ясно.



Если мы и дальше будем двигаться по этому пути, мы окончательно потеряем Донбасс.



Украинская власть и не боролась за умы жителей Донбасса. Люди могут включить телеканал "Дом" и сами решить, борется Украина за умы или нет? Конечно, не борется, это же очевидно. Она и не собиралась бороться – она пыталась "наклонить". Причем сама не могла – с помощью санкций, давления Запада.

А Зеленский и сегодня по-прежнему думает, что американцы "наклонят" Россию. Они в Афганистане не смогли этих воинов в лаптях "наклонить" – и они "наклонят" Россию? Это все настолько непрофессионально и антипатриотично. Потому что я считаю, что потеря Донбасса – это предательство интересов украинского народа".



Руслан Бортник, политолог:



"Первый вывод. Мы видим, что, несмотря на участие в выборах жителей Крыма и Донбасса, и, несмотря на публичное осуждение выборов на этих территориях от западных партнеров, ни США, ни Евросоюз сегодня не решаются заявить о нелегитимности нового состава Госдумы РФ. И, скорее всего, не решатся.



Второй вывод. Эти выборы несколько уменьшают представительство в парламенте "Единой России": она потеряла около 30 мандатов по всей стране, которые перетекут, в основном, к коммунистам. А "Единая Россия" с точки зрения украинского Донбасса является наиболее конструктивной. Остальные требуют или признания т.н. "ЛДНР" в качестве независимых государств, или их присоединения к России. Теперь, вероятно, риторика российского парламента в отношении Украины и Донбасса может стать жестче.



Третье. Что касается выборов на Донбассе. Жители голосуют на российских выборах, но не голосуют на украинских, потому что Украина не дает Донбассу голосовать. Я считаю это или стратегической ошибкой, или стратегическим курсом украинской политической элиты на "запихивание" Донбасса в состав России. Ведь не голосует не только неподконтрольный Донбасс, но и подконтрольный тоже – на последних местных выборах не дали проголосовать жителям прифронтовых районов.

Эта ситуация подрывает доверие к властям Украины. Наряду с обстрелами, блокадой КПВВ и отсутствием политических договоренностей в рамках Минска она разрушает социальные, инфраструктурные, политические и информационные связи.



Создается впечатление, что Донбасс сегодня выступает в качестве "горячей картошки", которую перебрасывают друг другу Украина и Россия. В Украине долгое время верили, что Россия пытается "запихнуть" Донбасс обратно в Украину, чтобы он мешал евроинтеграции. И поверили настолько сильно, что сегодня уже Украина пытается "запихнуть" Донбасс в состав России. Сложная процедура пересечения линии разграничения, экономическая блокада, отсутствие возможности голосовать онлайн – все это, наверное, должно убедить жителей Донбасса, что будущего в Украине и с Украиной у них нет. И нужно им определяться. И они определяются российскими паспортами.



В то же время Россия демонстрирует готовность интегрировать Донбасс. Раздачей своих паспортов и проведением выборов на этой территории РФ достигает нескольких задач. Дает сигнал Украине и Западу: если не будет политических подвижек по Минскому урегулированию, Россия продолжит интеграцию и людей, и территорий. Также Россия повышает лояльность к себе на неконтролируемых территориях. Мол, мы помогаем вам чем можем, но если вы хотите стать частью нашего общества, получайте российский паспорт и голосуйте за Путина. Мол, смотрите – Украина вам такой возможности не дает.



Россия сегодня выигрывает эту борьбу за умы по крайней мере наиболее активного населения Донбасса. 600 тысяч паспортов – это не шутки. Через пару лет большинство жителей Донбасса будут гражданами России. РФ просто пользуется тем, что Украина отторгает Донбасс.



Де-факто, Россия показывает заинтересованность в людях Донбасса (это 4-милионный рынок) и его ресурсах.



Украина, безусловно, борьбу за умы жителей Донбасса проигрывает. Уже семь лет. Чтобы эту ситуацию развернуть, нам нужно вводить электронные формы голосования на выборах для жителей неподконтрольных территорий, снимать блокаду и упрощать получение этими гражданами всех типов админуслуг. И перестать их штрафовать при пересечении границы. Если мы хотим вернуть Донбасс, нам нужно "переоткрыться" Донбассу".

Вадим Карасев, политолог:



"Это достаточно показательное событие. Украинцы, которые проживают на неподконтрольной территории и получили российские паспорта, имеют возможность проголосовать на выборах в Госдуму. Но не имеют права проголосовать на выборах в Верховную Раду, будучи гражданами Украины.



Неудивительно, что Донбасс в большинстве своем проголосовал за "Единую Россию" - а за кого им еще голосовать? Там же другие партии агитационную кампанию и не проводили. Либо за коммунистов, либо за власть. Скорее за власть, потому что учитывая ситуацию на неподконтрольных территориях, партия ничего не решает – решает власть на месте.



А в Украине будут акцентировать внимание на том, что выдача паспортов и использование нового российского гражданства украинцами на Донбассе для выборов в Госдуму – фактически означает выход из Минских соглашений.



Украина может поставить вопрос о выходе из Минских соглашений. Потому что, мол, Россия выдачей паспортов и голосованием на выборах в Госдуму нарушила положения Минских соглашений. Но это пока не является существенным аргументом, чтобы модифицировать Минские соглашения и тем более вовсе отказаться от них. Потому что позиция американцев и немцев (а они в этом вопросе все-таки главные): кроме Минска и Нормандии ничего нет. Только на этих площадках можно обсуждать решение конфликта на Донбассе и ситуацию между Украиной и Россией.



Этот факт можно использовать, чтобы признать выборы в Госдуму нелегитимными. Но это ни на что не повлияет, потому что у нас и так межпарламентских контактов нет. Мы по факту в состоянии войны. Контактов нет даже на высшем уровне сейчас – на уровне президентов. Что говорить о парламенте? Европейский парламент и Конгресс США, скорее всего, выборы не признают. Но интересно: а Бундестаг и Национальное собрание Франции признают выборы в Госдуму? Если нет, им придется отказаться от межпарламентских связей и контактов. А Парламентская ассамблея Совета Европы, где Россия – участник? Делегация России возвращена в ПАСЕ. Так что, может, европейцы осудят и не признают выборы в Госдуму в части голосования украинцев. Но на этом все и закончится.



Выборы в Госдуму интересны с точки зрения внутренней ситуации в России. Это первые парламентские выборы после внесения изменений в Конституцию 2020-го года. Закрепляют ли эти выборы новый конституционный порядок в РФ или как-то его модифицируют, или не влияют никак – все это потом скажется и на внутренней, и на внешней политике России. Но чтобы выборы в Госдума и участие украинцев на неподконтрольной территории Донбасса как-то серьезно повлияли на российско-украинские отношения и ситуацию на Донбассе – я бы не преувеличивал такие ожидания".