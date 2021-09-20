Вечером 19 сентября в России завершились трехдневные выборы в Госдуму. Обнародованы итоги онлайн-голосования (кроме Москвы), экзитпол и первые цифры от избирательных комиссий.

Для украинцев эти выборы интересны в двух аспектах.

Первый - конфигурация в российском парламенте, который будет иметь по новой конституции РФ больше полномочий, чем предыдущий. Например, сможет утверждать правительство, хотя раньше это была прерогатива Путина, за которым остались назначения только профильных министров: МИД и силовиков.

Второй - голосование впервые прошло и на неподконтрольных территориях Донбасса, где проголосовали местные жители, получившие российские паспорта.

"Страна" подводит предварительные результаты выборов в Госдуму 2021 и анализирует их.

Предварительные итоги выборов в Госдуму 2021

В России после завершения выборов был опубликован только один экзитпол. Его проводила компания "Инкомар".

По результатам экзитпола, голоса распределились так:

45,2% - "Единая Россия",

21,0% - КПРФ,

8,7% - ЛДПР,

7,9% - "Справедливая Россия - За правду",

не преодолевают 5% барьер:

4,7% - "Новые люди"

3,6% - Партия пенсионеры,

1,9% - Коммунисты России,

1,6% - "Яблоко",

0,9% - "Зелёные",

0,8% - "Родина",

0,6% - "Партия Роста",

0,6% - РПСС,

0,3% - "Зелёная альтернатива",

0,3% - "Гражданская платформа",

1,9% - Испорченные бюллетени.

Есть уже и данные Центризбиркома. По результатам подсчета 81% бюллетеней по партийным спискам, голоса распределились так:

49,48% - "Единая Россия",

19,78% - КПРФ,

7,56% - ЛДПР,

7,36% - "Справедливая Россия - За правду",

5,36% - "Новые люди".

Предварительные результаты того же числа бюллетеней на утро по одномандатным округам:

86,67% (195 мандатов) - "Единая Россия",

6,67% (15 мандатов) - КПРФ

3,12% (7 мандатов) - "Справедливая Россия — За правду",

0,44% (по 1 мандату) - ЛДПР, "Яблоко", "Родина", "Партия Роста", "Гражданская платформа".

Что означают эти цифры?

На думских выборах пять лет назад конфигурация первых четырех позиций была такой же, как и сейчас, судя по предварительному подсчету: ЕдРо, коммунисты, ЛДПР и "Справедливая Россия". Только по партспискам "Единая Россия" тогда набрала больше (54,2%), а коммунисты меньше (13,3%).

В Госдуму половина депутатов избирается по спискам (225), половина по мажоритарке. Для принятия законов достаточно большинства в 226 голосов. Для изменения конституции - 301 голос.

В "Единой России" уже заявили, что, по их данным, они сохранят конституционное большинство, получив более 310 мандатов.

Коммунисты констатируют, что их результат вырос по сравнению с 2016 годом. "Ситуация изменилась. Пришло время формировать лево-центристское правительство", - заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Впрочем, при нынешних раскладах коммунистов вряд ли допустят к формированию правительства. У ЕР - монобольшинство. Кроме того, накануне выборов отношения власти и КПРФ (ранее довольно ровные) резко ухудшились.

Причина - призыв команды Навального голосовать за кандидатов-коммунистов в одномандатных округах. Речь идет о так называемом "умном голосовании" (УГ), которое Навальный и его сторонники (которых к выборам не допустили) пропагандирует уже не первый год. Суть этой схемы - в голосовании за кандидата от любой партии, который имеет шансы победить кандидата от ЕР. На этих выборах большинство рекомендованных командой Навального к голосованию в системе УГ кандидатов представляли КПРФ.

Это уже вызвало обвинения со стороны лояльных к российской власти спикеров в адрес коммунистов в "работе на врагов России и агентов Запада".

Но, как видим, КПРФ все равно прибавила в сравнении с предыдущими выборами. Только тут сыграла свою роль не столько агитация Навального (она могла пойти коммунистам даже в минус, учитывая высокий антирейтинг оппозиционера) сколько недовольство многих россиян социально-экономической политикой правительства. Что и побудило их голосовать против "Единой России" и за левые партии.

В этом плане показательно, что помимо КПРФ прибавила и другая левая политсила - "Справедливая Россия" (на прошлых выборах было 6,22%, сейчас предварительно 7-8%).

Партия провела ребрендинг и слилась с движением "За правду" писателей Захара Прилепина и Николая Старикова, которые помимо прочего выступают за присоединение "ЛДНР" к России.

Скорее всего, удержатся выше пятипроцентного барьера и "Новые люди" - новичок гонки. Это либеральная политсила умеренной оппозиционности: ее лидеры критикуют "путинизм", но при этом нейтрально отзываются о Путине и против того, чтобы свергать власть силой.

"Новых людей" возглавляет Алексей Нечаев - президент косметической компании Faberlic. Вместе с Нечаевым партию в Думе ведет якутский политик Сардана Авксентьева. Она была мэром Якутска. На всю Россию прославилась после того, как на выборах по поправкам к Конституцию в 2020 году на камеру проголосовала против. При этом она не поддерживает Навального.

Как голосовали в Донецке и Луганске

Жители "ДНР" и "ЛНР", которые не выехали в Ростовскую область, голосовали у себя дома онлайн. Они могли отдать голос только за партии (федеральный округ) и не получали бюллетень по мажоритарке, в отличие от остальных избирателей Ростовского региона.

Таких избирателей оказалось 152 610 человек - то есть это и есть показатель голосования жителей "ЛНР" и "ДНР" онлайн.

При этом другая их часть голосовала очно на участках в Ростовской области (их туда возили автобусами). То есть итоговая цифра отдавших голос на выборах в Госдуму дончан и луганчан будет выше, чем 152 тысячи.

По результатам электронного голосования Ростовская область (в таблице ниже четвертый столбец с цифрами) показала пока что более высокий, чем по стране, результат для "Единой России" - 66,47%.

Следом идут:

8,75% - КПРФ,

7,00% - ЛДПР,

5,08% - "Новые люди",

4,10% - "Справедливая Россия - За правду".

ЦИК РФ продолжает считать голоса. Полная картина появится в понедельник около полудня. Ее мы опишем и проанализируем подробнее.