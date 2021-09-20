В России закончились трехдневные выборы в Государственную думу. В них впервые приняли участие жители "ДНР" и "ЛНР", которые получили российские паспорта.

Причем проголосовать они смогли прямо на неподконтрольных территориях - которые таким образом перешли на новый уровень кооперации с РФ.

Именно поэтому Киев уже заявляет, что не признает результатов голосования и призвал к этому же мировое сообщество. Впрочем, радикально на отношениях с Москвой - и без того очень плохих - именно этот шаг вряд ли прямо сейчас отразится.

Тем не менее, результаты думских выборов для Украины будут иметь определенные последствия. Какие именно - разбиралась "Страна".

"Вариант "Без Путина" будет для нас хуже"

Главный итог голосования - новая победа "Единой России".

Партия власти, пусть и слегка уменьшила свой результат по сравнению с выборами пятилетней давности - но и сейчас удержала за собой конституционное большинство.

Она получила 112 мест по спискам и еще 198 - по мажоритарке. Собрав итого 310 голосов, чего будет достаточно не только для принятия законов, но и для изменения Конституции.

Стоит отметить, что возглавили список ЕдРа два Сергея - министр обороны Шойгу и главный дипломат Лавров. Для сравнения - в 2016 году избирательны список ЕР возглавил тогдашний премьер Дмитрий Медведев.

И главное даже не то, что Шойгу и Лавров - стопроцентные люди Путина. Самое важное: оба чиновника, в отличие от Медведева, "заточены" под внешние воздействия - дипломатические и военные. Что непосредственно касается Украины.

То есть стратегически российская политика в отношении Киева не только не поменяется - но и существующие тенденции будут, вероятно, усилены.

С одной стороны дипломатия (Лавров) будет работать на имплементацию Минских соглашений и напоминание о том, что этот документ единственный, где прописан алгоритм урегулирования.

С другой стороны, военная машина (Шойгу) - на удержание территории "ДНР" и "ЛНР" вне украинского контроля пока вопрос не решится в политической плоскости (то есть, через реализацию Минских соглашений и предоставление Донбассу особого статуса). А также на противостояние "военному освоению" Украины со стороны Запада.

Мог ли этот курс измениться вследствие думских выборов?

Наверное, разве что в сторону ужесточения "лево-патриотической" повестки. Поскольку в этой Думе и так усилились позиции тех, кто предлагает радикальнее решать вопрос как с "ДНР" и "ЛНР" - так и с Украиной в целом.

Вырос более чем на 5% результат коммунистов, которые официально выступают за то, чтобы принять неподконтрольные территории Донбасса в состав РФ - через референдум в "ДНР" и "ЛНР". Также через "Справедливую Россию" в Думу вошли воевавший в "ополчении" писатель Захар Прилепин и регулярно бывающий на Донбассе писатель Николай Стариков.

Прошел в парламент самовыдвиженцем и уроженец Одессы Анатолий Вассерман, на которого СБУ еще в 2015 году завела дело за посягательство на территориальную целостность Украины.

Известна позиция по Украине и у ЛДПР Жириновского.

Из партий, которые в теории могут быть либеральнее в отношении Киева - это "Новые люди", но они большой погоды делать в Думе не будут, поскольку набрали чуть больше пяти процентов голосов.

В общем курс России в отношении Украины меняться если и будет, то лишь в сторону усиления уже существующих тенденций.

С этим согласны и многие в Украине.

"Вариант "после Путина" для нас будет хуже.

Это может не нравиться нашим пропагандистам, которые уповают на политическую либеральную альтернативу в РФ, но пока вырисовывается левая националистическая.

Примерно столько же, сколько и центристская Единая Россия, набирают три партии: КПРФ, ЛДПР Жириновского и Справедливая Россия - За правду.

И указанный выше триумвират выступит в роли драйвера более жестких действий РФ в отношении Украины", - считает политический эксперт Алексей Кущ.

Многие на Западе и в Украине надеялись, что после выборов в Госдуму в России начнутся протеста и дестабилизация. Однако этого, как видим, не произошло.

Российские власти удерживают прочный контроль над политической ситуацией в стране. И перспективы "майданов" в РФ пока не очень просматриваются (что уже было хорошо заметно по зимним протестам после возвращения Навального в Россию).

Что показало голосование на Донбассе

На думских выборах проголосовало более 200 тысяч жителей "ДНР" и "ЛНР". Они отдали свой голос как через интернет, так и лично съездили на выборы в соседнюю Ростовскую область.

Паспорта России на данный момент получили более 600 тысяч человек. Но нельзя сказать, что голосовала только треть из них. Ведь многие могли уехать из "республик" и получить прописку в других регионах России.

То есть итоговая цифра отдавших свой голос дончан и луганчан, у которых сохранились наверняка и паспорта Украины - наверняка еще выше. Но здесь важен факт, что Москва дала право голоса людям, которые на территории РФ прописки, как правило, не имеют.

Это важный символический шаг, который показывает, что под контролем Москвы Донбасс будет все больше интегрироваться в политическое поле России.

"По этому поводу Рада уже приняла заявление с требованием к мировому сообществу признать выборы в Госдуму нелегитимными.

Но для Украины лучше задуматься о другом. Россия так или иначе обеспечила голосование своих граждан на Донбассе.

А украинский ЦИК нескольким сотням тысяч граждан Украины на подконтрольной части региона запрещает голосовать в местные органы власти. При том, что есть уже вступившее в силу решение суда о незаконности отмены местных выборов.

Но никого это не волнует и местные выборы в прифронтовой зоне не назначаются уже год. И ЦИК заявляет, что и не собирается назначать их. Мол, не безопасно там. Хотя когда нужно было избрать новую Раду на объявленных Зеленским внеочередных выборах в 2019 году, то с безопасностью проблем не возникало.

Еще раз - российские граждане на Донбассе имеют возможность голосовать за органы власти России. Граждане Украины на Донбассе не имеют права голосовать за украинские органы власти.

Это к вопросу о "борьбе за умы" и о прочих красивых предвыборных словах Зеленского по поводу Донбасса", - пишет в Facebook главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Но состоявшиеся выборы - это не только ускорение интеграции "республик" в РФ. Важен здесь и такой прецедент, как официальная поддержка Россией своих новоиспеченных граждан в "ДНР" и "ЛНР".

Если спроецировать эту ситуацию на возможное военное обострение - то в этом случае Москва может официально заявить, что выступает на защиту сотен тысяч своих граждан. И можно уже практически не сомневаться, что в случае полномасштабного конфликта именно этот повод ввести войска будет звучать в качестве ключевого.

Это, кстати, одна из причин, почему Киев критикует паспортизацию "республик" и отказывается признавать выборы в Госдуму. А также регулярно обещает принять законы, которые введут за паспорт России едва ли не уголовную ответственность.

Хотя понятно, что чем дальше затягивается процесс по Минску-2, тем больше людей на Донбассе по своей воле пойдут за российским паспортом. Ведь вопреки тому, что говорят в Украине, большинство местных жителей никто не заставляет брать документ РФ.

Там и местные "паспорта" получить по-прежнему очень сложно, без которых российское гражданство не выдают.

То есть никакой принудительной паспортизации нет. И процесс этот идет лишь потому, что многие люди, отчаявшись дождаться мирного урегулирования, приняли для себя решение обзавестись российским паспортом, который даст возможность обустраиваться в новой жизни - как на неподконтрольной территории Донбасса, так и в России.

И чем больше местных жителей получат паспорт с двуглавым орлом - тем шире будут рамки российской интеграции этих регионов. Вплоть до того, что все местное население будет голосовать на выборах президента РФ в 2024 году.

И тогда исполнить Минск-2 будет уже чисто технически невозможно. Пока же такой путь еще окончательно не закрыт.