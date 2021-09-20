На выборах в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября, всего приняли участие чуть больше 200 тысяч жителей "ЛДНР" с российскими паспортами.

Расчеты относительно участников онлайн голосования вчера произвела "Страна" - 151,5 тысяч человек. Сегодня эти данные подтвердил замглавы Центрального избирательного комитета РФ Андрей Буров.

По словам Бурова, 162 тысячи избирателей из "ДНР" И "ЛНР" подали заявки для участия в электронном голосовании. А проголосовали из них 93% , то есть около 151 тысячи человек.

Андрей Буров добавил, что очно в Ростовской области проголосовали еще 50 тысяч человек. Они на протяжении трех дней ездили на автобусах на приграничные избирательные участки.

Напомним, "Страна" писала о том, по итогам обработки 80% протоколов "Единая Россия" получает конституционное большинство. В партии посчитали, что она получит 315 из 450 мандатов.

Также мы публиковали первые итоги по выборам в Госдуму. Так, в частности, коммунисты констатируют, что их результат вырос по сравнению с 2016 годом. Кроме того, помимо КПРФ прибавила и другая левая политсила - "Справедливая Россия".