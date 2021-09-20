США и Евросоюз отказались признавать выборы в Государственную Думу России, в которых по предварительным данным лидирует "Единая Россия", проведенные в Крыму, а также онлайн-голосование в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

По мнению Госдепа, крымские избирательные участки размещались на суверенной территории Украины. Ведомство поддержало украинскую территориальную целостность от имени американцев.

Также в США считают, что выборы в Госдуму прошли "в условиях, не способствующих свободному и справедливому избирательному процессу".

"Эти действия противоречат обязательствам России, в том числе по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также ее обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод и прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Кроме того, мы не признаем проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - пишется на сайте Госдепа.

Кроме этого, Европейский Союз также раскритиковал выборы в России.

"Эти выборы прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов. И эти выборы прошли без заслуживающего доверия международного наблюдения", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

По его словам, Евросоюзу сложном оценивать выборы, потому что избирательная кампания и голосование проходили без международных независимых наблюдателей, которых обычно направляет ОБСЕ.

Он добавил, что ЕС "никогда не признает выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым - это Украина".

"И мы также обеспокоены тем фактом, что гражданам Украины и населению с украинских территорий на востоке (страны. - Ред.), находящихся сейчас не под контролем легитимного украинского правительства, выдавали паспорта, чтобы они участвовали в этих российских выборах. Это противоречит духу и целям минских соглашений", - добавил официальный представитель Европейского внешнеполитического ведомства.

Стано заявил, что ситуацию обсудят на полях Генассамблеи ООН.

Напомним, на выборах в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября, всего приняли участие чуть больше 200 тысяч жителей "ЛДНР" с российскими паспортами.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский не против голосования жителей Донбасса на выборах в Госдуму. По словам его пресс-секретаря Сергея Никифоров, Зеленский уверен, что в случае необходимости и ради безопасности жители могут съездить и проголосовать.