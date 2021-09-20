По итогам выборов в Госмуду впервые с 1999 года в российский парламент проходят больше, чем четыре партии.

На данный момент обработано уже 99,64% протоколов. Оставшиеся проценты на расстановку сил не повлияют.

В Госдуму проходят пять политсил с такими показателями (проходной барьер - 5%):

"Единая Россия" набирает - 49,84%,

КПРФ - 18,96%,

ЛДПР - 7,5%,

Справедливая Рооссия - 7,44%,

"Новые люди" - 5,33%.

"Новые люди" смогут провести в Думу около 13 депутатов. Лидер и основатель партии Алексей Нечаев, он - президент косметической компании Faberlic.

"Единая Россия" набрала почти 50% голосов по партийным спискам, это позволит партии получить примерно 120 мандатов. Еще 195 мандатов политсила набирает по мажоритарным округам. У них должно получиться большинство в Думе.

Также согласно первым данным онлайн-выборов в Госдуму, больше всего "Единая Россия" взяла там, где голосовали жители "ЛДНР".