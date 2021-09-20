Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) не признала итоги электронного голосования в одномандатных округах в Москве на выборах в Госдуму. Как заявил лидер партии Геннадий Зюганов, ее кандидаты уверенно побеждали, однако после подсчета голосов поданных онлайн ни один из ее кандидатов не победил. Он сообщил, что КПРФ требует провести расследование.

Об этом передает ТАСС.

Первый заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин добавил, что кандидаты КПРФ одержали бы победу, если бы "не была введена эта пресловутая система электронного голосования". Он обратил внимание на то, что в Москве система начала сводить данные только утром 20 сентября, хотя в других регионах все результаты были известны вечером в день выборов.

Зюганов назвал систему онлайн-голосования "халтурой, которая может заразить всю страну".

"Мы попросим вместе со специалистами расследовать все эти факты, потому что это недопустимо, тем более это делают непосредственно в Москве как столице нашей державы", - сказал глава КПРФ.

После заявлений лидеров партии на Пушкинской площади в российской столице собрался митинг протеста. Туда пришли и сторонники Алексея Навального, и либералы из партии "Яблоко", призывая вместе выступить против объявляемых итогов выборов.

Следующий митинг недовольные политсилы обещают провести в субботу.

Тем временем на российских телешоу уже клеймят коммунистов за то, что они не открестились от поддержки сторонников Навального с их "госдеповскими деньгами".

"Или вы партия, которая олицетворяет величие той родины, в которой даже я успела родиться, или вы партия, которая бежит за любым голосом, даже если он окрашен вот этими стэнфордскими, госдеповскими деньгами. Здесь нужно определяться", - заявила обращаясь к представителям КПРФ главный редактор Russia Today Маргарита Симонян.

Ранее "Страна" сообщала, что США и Евросоюз отказались признавать выборы в Государственную Думу, проводившиеся в Крыму и на Донбассе.

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