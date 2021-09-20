Появились результаты онлайн-выборов в Госдуму РФ в Москве, которые прошли с 17 по 19 сентября. Изначально они были опубликовали вперемешку с очным голосованием, поэтому их не было возможности вычленить.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запрос результатов онлайн-голосования.

Таким образом по результатам онлайн-голосования в Госдуму проходят следующие политсилы:

• ЕР 44,77%

• КПРФ 15,53%

• "Новые люди" 7,86%

• ЛДПР 7,45%

• СР 6,84%

Результаты за партию власти примерно соответствуют общегосударственным. За КПРФ - ниже, чем по стране, примерно на 4%. Новые люди на третьем месте и на 2,5% больше, чем по стране. ЛДПР на четвёртом месте.

В Москве 7,2 миллионов избирателей. Общая явка на этих выборах составила 50,2%.

Для сравнения, на выборах в 2016 году она составила 35,18%.

Из всех москвичей, принявших участие в выборах, 2 миллиона проголосовали онлайн. Онлайн-явка (зарегистрировался - проголосовал) побила рекорд по России и составила 96,5%.

Напомним, вечером 19 сентября в России завершились трехдневные выборы в Госдуму. Обнародованы итоги онлайн-голосования (кроме Москвы), экзитпол и первые цифры от избирательных комиссий. "Страна" подводит предварительные результаты выборов в Госдуму 2021 и анализирует их.

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