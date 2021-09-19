В воскресенье, 19 сентября, в Украине открылись четыре участка для голосования на выборах в Государственную Думу России. Об этом сообщает "ТАСС".

Все проходит спокойно, ситуация нормальная. "Участки открыты в Киеве, Одессе, Львове и Харьков", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, Google и Apple удалили приложение "Навальный" из Google Play и App Store после того, как представителей компаний в России пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и пригрозили уголовными делами.

Как сообщалось, в Кремле объяснили, как президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму без мобильного телефона. Как выяснилось, глава государства сделал это, используя систему электронного голосования и личный гаджет одного из своих помощников.

Также мы писали, что основатель Telegram Павел Дуров объяснил, почему был заблокирован бот "Умного голосования", который перестал работать в ночь на 18 сентября. Вместе с тем Дуров раскритиковал компании Apple и Google за удаление приложения "Навальный".