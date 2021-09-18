Президент России Владимир Путин не пользуется датой на своих часах и даже не следит за ее правильностью. Из-за этого у главы страны, который проголосовал в онлайн-режиме 17 сентября, зрители на часах заметили другую дату - 10 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, разница объясняется просто. Дата на часах у Владимира Путина не установлена, а сам президент даже "не смотрит на нее".

"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата", - заявил пресс-секретарь президента.

Напомним, 16 сентября Владимир Путин объявил, что в его близком окружении выявили десятки случаев коронавируса. Именно с этим связан его уход на самоизоляцию. Соответственно в пятницу, 17 сентября, в первый день голосования, Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн.

Ранее российский президент Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном.

Однако, как объяснил Дмитрий Песков, глава государства сделал это, используя систему электронного голосования и личный гаджет одного из своих помощников.

Голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября. В Украине россияне смогут проголосовать в посольстве в Киеве и трех генеральных консульствах в Харькове, Львове и Одессе в воскресенье с 08:00 до 20:00.