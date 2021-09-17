В Кремле считают, что США оказывают значительное влияние на политику Киева, но повлиять на выполнение минских соглашений Вашингтону не удалось.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

Когда у пресс-секретаря российского президента спросили, может ли Вашингтон каким-то образом повлиять на выполнение минских соглашений, он отметил влияние США на Украину.

"Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было", - заявил Песков.

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может прилететь в Москву с рабочим визитом. Одной из главных тем визита может стать Украина.

Ранее Нуланд заявляла, что США готовы к участию в Нормандском формате или параллельном ему процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также сообщалось, что глава МИД РФ назвал идею Киева включить в "нормандский формат" США прямым оскорблением Берлину и Парижу.