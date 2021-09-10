США готовы и к участию в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время конференции YES Brainstorming, организованной Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

"Относительно переговорного формата... Вы знаете, что в администрации Обамы я и другие принимали участие в формате, параллельном с Нормандским. Германия и Франция были в Нормандском формате с Украиной и Россией, и потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия продвинулись незначительно. Что мы сказали Украине, России, европейцам - это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде: то ли в Нормандском формате, то ли снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", - сказала Нуланд.

Она сообщила, что располагает информацией о встрече несколько дней назад советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака, а также советников президентов Франции и Германии.

"Она была по крайней мере более позитивной в тоне. Если этот процесс оживет и приобретет какую-то жизнь - мы готовы помочь", - подчеркнула она.

Нуланд указала, что во время встречи в Женеве президент США Байден заверил президента РФ Путина в приверженности США Украине и намерении Вашингтона продолжать поддерживать ее суверенитет, нужды в безопасности и обороне.

"Я думаю, вы знаете, насколько президент Байден исторически привержен Украине, ее суверенитету и независимости. Так что Украина в значительной степени фигурировала и на встрече один на один и на более широкой встрече", - пояснила она.

По ее словам, также Байден заявил Путину, что санкции США против РФ останутся в силе, "пока причина, по которой они были введены, не решена".

Кроме того, Нуланд обратила внимание на то, что когда президент Украины Владимир Зеленский посещал США, акцентировалось внимание на важности того, чтобы Черное море оставалось открытым для международной навигации, и что свобода навигации в нем уважается.

"Я думаю, что это место, за которым мы действительно должны следить в ближайшие годы, и мы должны ускорить наши усилия, чтобы работать вместе, чтобы сохранить Черное море открытым и свободным", - считает замгоссекретаря.

В том же выступлении Нуланд сделала несколько других важных заявлений. Так, она потребовала назначить новых руководителей "Нафтогаза" и реформировать СБУ.

Кроме того, Нуланд заверила, что США не поступят с Украиной так же, как с Афганистаном.