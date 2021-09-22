Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Они обсудили экономическое сотрудничество между Киевом и Анкарой, а также освобождение активистов, задержанных Россией в Крыму.

Об этом сообщает "Укринформ".

Президенты встречались в представительстве Турции при ООН. Зеленский и Эрдоган обсуждали Крым, а также возможные шаги, которые может предпринять Турция, чтобы способствовать освобождению задержанных на полуострове крымских татар.

Кроме того, Зеленский и Эрдоган обговорили соглашение о зоне свободной торговли, подготовка которого сейчас находится на завершающем этапе. Обсуждались и возможные поставки сжиженного газа в Украину с Ближнего Востока при содействии Турции. Президенты также поговорили о сотрудничестве стран в военно-морской сфере.

Также Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и новоизбранным председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом поднял вопрос поддержки "Крымской платформы" со стороны ООН. Обе встречи состоялись в штаб-квартире ООН.

"Крымская платформа" основана на резолюциях ООН и международном праве. На саммите "Крымской платформы" были представлены НАТО и ЕС, а представителя ООН не было, - рассказал журналистам пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Помимо политических вопросов, на встрече с Гутерришем президент также коснулся "прагматичных". Как объяснил Никифоров, украинская сторона готова предложить ООН транспортные и IT-услуги и участие в программах по поставкам продовольствия.

Так, каждый год ООН закупает товаров общей суммой на 20 млрд долларов, в Украине этот показатель составляет на 200 млн долларов. Вместе с тем, существует еще огромный потенциал для расширения такого сотрудничества.

Кроме этого президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Хочу поблагодарить вас лично, Европейский Союз, Европейскую комиссию, Европейский Совет за поддержку Украины, нашей независимости, непризнание аннексии Крыма Российской Федерацией", – сказал глава государства, как передает пресс-служба ОП.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за участие в инаугурационном саммите Крымской платформы.

Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии скоординировали позиции в контексте подготовки к 23-му Саммиту Украина – ЕС, проведение которого запланировано на 12 октября текущего года в Киеве. Глава государства подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов нашего государства.

Владимир Зеленский поблагодарил собеседницу за недавнее решение Европейской комиссии о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 600 млн евро.

Также внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Зеленский заявил, что проект "Северный поток – 2" является "вызовом для безопасности европейского региона".

Президент сказал, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку–2".

Напомним, "Страна" писала о том, что на Генассамблее ООН президент Польши Дуда раскритиковал Европу за "Северный поток-2".

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский в Нью-Йорке почтил память жертв атаки на башни-близнецы WTC.