Встречу президента Владимира Зеленского с народными депутатами на выездном заседании фракции "Слуги народа" в его Офисе назвали фундаментальной.

Так ее охарактеризовал агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Никифоров подтвердил слова спикера фракции Юлии Палийчук о том, что заседание состоится на следующей неделе.

"На ближайшую непленарную неделю запланирована многодневная фундаментальная встреча президента Владимира Зеленского с партией. Скорее всего, в том же формате, что и была", - сказал Никифоров.

Как сообщала Палийчук, на повестке собрания будет обсуждение достижений за прошедшие два года, стратегии власти на следующий год и плана законопроектных работ. К участию в мероприятии допустят только привитых или обладателей отрицательного ПЦР-теста.

Предыдущая многодневная встреча Зеленского с депутатами от "Слуги народа" проходила с 29 июля по 4 августа 2019 года в трускавецком отеле "Rixos Prykarpattya". "Страна" подробно рассказывала, как там обучали свежеизбранных нардепов и какие задания они выполняли.

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