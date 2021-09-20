На заседании фракции "Слуга народа", которое состоится в 19:00 понедельника, 20 сентября, не будут обсуждать кадровые перестановки в правительстве.

Об этом со ссылкой на замглавы фракции Александра Корниенко пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Корниенко, в планах руководства фракции нет обсуждения правительственных кадровых вопросов на сегодняшнем заседании.

Также Корниенко напомнил, что ранее сообщалось, что перестановки в Кабмине могут произойти в конце сентября или начале октября, а сейчас только середина сентября.

Отметим, что ранее во фракции анонсировали, что на сегодняшнем заседании будут обсуждаться проекты законов о налогах и олигархах. Также нардепы обсудят кандидатуру нового главы Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, "Страна" писала о том, спикер парламента Дмитрий Разумков ждет отставки трех-четырех министров до середины октября.

Также мы сообщали, что недавно "Страна" узнала, что нардепы думают об увольнении министров и отставке Кабмина. Так, некоторые депутаты недовольны работой правительства в целом, а некоторые не поддержали бы отставку министров.