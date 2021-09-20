Александр Корниенко. Фото: "Страна"

На заседании фракции "Слуга народа", которое состоится в 19:00 понедельника, 20 сентября, не будут обсуждать кадровые перестановки в правительстве. 

Об этом со ссылкой на замглавы фракции Александра Корниенко пишет "Интерфакс-Украина"

По словам Корниенко, в планах руководства фракции нет обсуждения правительственных кадровых вопросов на сегодняшнем заседании. 

Также Корниенко напомнил, что ранее сообщалось, что перестановки в Кабмине могут произойти в конце сентября или начале октября, а сейчас только середина сентября. 

Отметим, что ранее во фракции анонсировали, что на сегодняшнем заседании будут обсуждаться проекты законов о налогах и олигархах. Также нардепы обсудят кандидатуру нового главы Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. 

Напомним, "Страна" писала о том, спикер парламента Дмитрий Разумков ждет отставки трех-четырех министров до середины октября.

Также мы сообщали, что  недавно "Страна" узнала, что нардепы думают об увольнении министров и отставке Кабмина. Так, некоторые депутаты недовольны работой правительства в целом, а некоторые не поддержали бы отставку министров. 

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