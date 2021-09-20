Спикер парламента Дмитрий Разумков обратится к правоохранительным органам о проверке информации, что за его отставку в Раде предлагают деньги.

Об этом спикер сказал 20 сентября, выступая дистанционно на согласительном совете в Раде.

"Мы сегодня видим много слухов и сплетен в СМИ, есть какие-то разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50-70-100 тысяч за голос за некоторые отставки (улыбнулся - Ред.), я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведет такие переговоры, но это точно негативно влияет на деятельность и имидж Верховной Рады. На фоне всего прочего, что иногда происходит с нашими коллегами, такая информация точно нам с вами не прибавляет… Я лично почти уверен, что это не соответствует действительности. Но я хотел бы обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они взяли эту информацию, обработали и, надеюсь, опровергнули. Я еще обращусь официально, но прошу и это считать депутатским обращением", - заявил Дмитрий Разумков.

Разумков прямо не сказал, за чью отставку предлагают деньги ("за чью-то отставку"), однако ранее о том, что депутатам представители Офиса президента предлагают деньги за отставку спикера, сообщала "Страна".

Также мы писали о том, "слуги народа" хотят выделить 4 млрд грн на округа, чтобы склонить мажоритарщиков к отставке Разумкова.