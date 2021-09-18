Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается в отставку и не будет менять своих взглядов. Но при этом готов раздать подписные листы для сбора голосов народных депутатов за его уход.

Об этом он сказал 17 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" телеканала "Украина".

Разумков отметил, что процедуры отзыва председателя парламента "более чем понятны и просты, определены регламентом, определены законами Украины, Конституцией".

"Пожалуйста, если есть такое желание поменять председателя Верховной Рады, все знают: только придет запрос, сразу выдам подписные листы", - сказал гость студии.

И добавил, что сейчас продолжает работать как спикер Рады и в отставку точно не собирается.

Он подчеркнул, что за два года своей работы главой законодательного органа "не допускал беспредела в парламенте и сейчас этого не допустит".

"Может быть, кому-то такая позиция неудобна, но я такой, какой есть, и меняться не буду… И буду работать дальше, сколько мне будет отведено. Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь", - подытожил спикер.

В конце августа Разумков на фоне все более явного противостояния с Офисом президента уже развеивал слухи о своей скорой отставке.

Однако Банковая активно собирает за нее голоса, в том числе путем подкупа.

Ранее "Страна" приводила рассказ Разумкова о том, как ему поменяли охрану, пока он был на больничном.