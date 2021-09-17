Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также нардепов парламента Руслана Стефанчука от "Слуги народа", Нестора Шуфрича из "Оппозиционной платформы - За жизнь" и еще 60 депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, НАПК приняло на проверку декларации следующих депутатов: Владислав Бородин, Игорь Копытин, Владимир Козак, Иван Шинкаренко, Владимир Иванов, Денис Герман, Сергей Демченко, Максим Гузенко, Руслан Горбенко, Михаил Крячко, Алексей Устенко, Максим Дырдин, Николай Галушко, Юрий Мысягин, Юлия Гришина, Анастасия Ляшенко, Александр Сова, Констянтин Касай, Дмитрий Припутень, Анна Бондар, Олег Арсенюк, Артем Дубнов, Сергей Штепа, Элла Репина, Игорь Васильев, Анна Пуртова, Максим Ткаченко, Александр Ковальчук, Елизавета Богуцкая, Михаил Лаба, Федор Вениславский, Павел Сушко, Даниил Гетманцев, Игорь Васильев, Игорь Марчук, Анатолий Гунько, Орест Саламаха, Любов Шпак, Сергей Колебошин, Игорь Негулевский, Вадим Галайчук, Руслан Стефанчук. При этом все перечисленные депутаты входят в партию "Слуга народа".

Кроме этого, НАПК проверяет декларации Ивана Крулько, Андрея Пузийчука, Григория Немыри, Анжелики Лабунской, Андрея Николаенко. В данном случае все депутаты из "Всеукраинского объединения "Батькивщина".

Также под проверки попали декларации депутатов от "Европейской солидарности" Ростислава Павленко, Сергея Алексеева, депутатов от "Голоса" Леси Василенко, Александра Устинова, депутатов от "Оппозиционной платформы - За життя" Дмитрия Исаенко, Антонины Славицкой, Василия Нимченко, Нестора Шуфрича, Александра Лукашева, Юрия Павленко, депутатов от группы "Довіра" Ларисы Билозир, Николая Люшняка, Александра Ковалева, Владислава Поляка и внефракционного депутата Андрея Деркача.

Ранее мы писали о том, что в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) заявили, что обнаружили нарушения в декларации судьи Конституционного суда Украины Александра Касминина, 27 марта отстранённого указом президента Владимира Зеленского.

Помимо этого, НАПК пригласило 16 человек для объяснений о возможных нарушениях требований законов "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине". В списке приглашенных значится глава блока имени себя Дарт Вейдер.