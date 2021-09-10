В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) заявили, что обнаружили нарушения в декларации судьи Конституционного суда Украины Александра Касминина, 27 марта отстранённого указом президента Владимира Зеленского.

В НАПК утверждают, что Касминин не указал данные о стоимости квартиры площадью 150,5 кв.м. А недостоверные данные оценили в 2,4 млн грн.

В комментарии "Стране" Касминин объяснил, о какой квартире идёт речь.

"История вопроса. Как только 27 марта президент выдал указ об отмене назначения меня и Александра Тупицкого судьями, его представитель в КС Вениславский сказал, что они собираются проверить законность приватизации судьей Касмининым квартиры на Печерске. Это та квартира, которая мне в 2014 году досталась бесплатно от государства и была приватизирована. Я потратил на неё ровным счётом 29 грн на оформление документов", - сообщил "Стране" Касминин.

По его словам, эту квартиру он отражал в своих декларациях все последующие годы, и ни разу у проверяющих органов не возникали сомнения в законности ее приватизации.

Касминин также утверждает, что и не должен был указывать цену этого объекта недвижимости в декларации.

"Стоимость этой квартиры я не показывал, потому что она мне досталась бесплатно. Я ее не оценивал и не покупал. Я не мог указать ее стоимость. По закону стоимость имущества указывается на момент вхождения в право собственности. Я ещё тогда предоставлял объяснения, что я ничего не нарушал. Я квартиру эту не оценивал, как я мог написать в декларации ее цену, если она была бы неправдивой? Я указал в декларации все данные, которые и должен был указать по закону", - заверил судья КС.

Он уточнил, что ему принадлежит только четвертая часть квартиры. Остальными частями владеют супруга Касминина и дочери пары. И стоимость части квартиры, которая принадлежит судье, на момент приватизации не оценивалась.

"НАПК об этом прекрасно известно. Просто было дано указание: найти хоть какое-то уголовное дело на Касминина. В НАПК просто выполняют "заказ" Вениславского и пытаются таким образом на меня надавить. Вениславский ещё в марте сам говорил, что проверят приватизацию бесплатной квартиры, а тут уже оказывается я "попал" на 2,4 миллиона гривен. Кто эту квартиру во столько оценил?" - возмутился Касминин.

К тому же судья обратил внимание на несколько процедурных нарушений, которые допустили в НАПК. В частности, улица Щорса, где находится квартира Касминина, была несколько лет назад переименовала в улицу Коновальца.

"В паспорте у меня на второй странице указаны данные о смене названия улицы, где я зарегистрирован. Но в НАПК так торопились состряпать дело, что не долистали одну страницу моего паспорта. И написали, что я неверно указал место регистрации своё, дочери и жены. Вот какие профессионалы работают в НАПК", - отметил Касминин.

Александр Касминин намерен обжаловать претензии НАПК в суде.

При этом, по словам судьи, в НАПК не предоставляют ни ему, ни его адвокату справки и выводы о результатах той самой проверки.

"О результатах проверки я вообще узнал случайно примерно 15-16 августа. При этом соответствующую справку на мой запрос и запрос моего адвоката мне так и не предоставляют с 12 августа, чтобы я не мог ее обжаловать. Это все документально подтверждено. Но иск в суд все равно будет подан уже завтра. Я за свои действия уверен и думаю, что смогу доказать безосновательность обвинений НАПК", - сказал Касминин "Стране".

Адвокат Александра Касминина Ростислав Кравец в комментарии "Стране" тоже заявил, что власть пытается придумать против судьи КС уголовное дело с целью давления.

"Мы видим, что власти не могут ничего найти на судей, которых отстранил от должности своим указом президент Зеленский. Тупицкого уже обвиняют по старым уголовным делам, теперь решили и Касминину придумать уголовное дело в части декларирования. При этом квартира в его декларации указана, не указана лишь ее стоимость. Но ее и указывать не нужно было", - заявил Кравец.

Между тем, по словам адвоката, судебные заседания по обжалованию указов президента об отстранении Тупицкого и Касминина умышленно затягиваются.

Ранее "Страна" подробно разбирала, зачем Зеленский отстранил Тупицого и Касминина от работы в КСУ и к каким последствиям это приведет.

Также мы не раз сообщали, что незаконно отстраненных судей не пускают на заседания органа. В последний раз это произошло 1 сентября.