И.о. главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый объявил перерыв в заседании Конституционного суда Украины, посчитав вопрос недопуска судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина, о котором мы накануне сообщали, провокационным.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Тупицкого и Касминина Ростислав Кравец в четверг, 2 сентября.

"Откровенно, такая позиция удивляет. Ведь он сам в своем заявлении о самоотводе ранее указывал, что его участие сегодня в рассмотрении вопросов КСУ фактически приводят к конфликту интересов.

На мой взгляд, подобные действия направлены на осознанную и целенаправленную ликвидацию Конституционного суда Украины", - прокомментировал адвокат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. В свою очередь Верховный Суд признал противоправным этот указ. Кроме того, суд постановил, что действия главы страны против Тупицкого являются незаконными.

Также мы сообщали, что Тупицкому сообщили о новом подозрении. Оно касается незаконного использовании ключа подписи платежных документов.