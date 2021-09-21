Несмотря на то, что с четверга Украина уходит в "желтую" зону карантина, уже на этой неделе один из регионов может "покраснеть". Речь о Черновицкой области, где наблюдаются негативная динамика показателей по коронавирусу. Также в "красную" зону в течение двух-трех недель могут попасть Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, видео его выступления опубликовано в Facebook.

Эксперт напомнил, что решение о переводе региона в "красную" зону принимается в случае, если в течение трех дней подряд в нем норме не соответствуют два показателя по коронавирусу. Для Черновицкой области первый такой день может наступить уже завтра.

Сейчас уровень госпиталицаций пациентов с ковидом там держится на уровне 59 человек на 100 тысяч населения, норма в 60 человек на 100 тысяч населения, по прогнозам эксперта, там может быть превышена в ближайшие дни. Показатель динамики госпитализаций также может превысить допустимый уровень в 50% в ближайшее время. Кроме того, в ближайшие дни может пересечь допустимую норму в 65% показатель загруженности коек.

Кроме того, по мнению эксперта, "покраснеть" в скором времени могут Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области. Однако речь уже не о ближайших днях, а о двух-трех неделях.

При этом Ганиченко считает, что в "зеленую" зону Украина в 2021 году уже не вернется, поскольку нынешняя волна коронавируса будет такой же, как и предыдущая, или даже больше. Поэтому адаптивный карантин будет работать так же, как и весной.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Украине поменяли правила "желтой" и "красной" зоны карантина.

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