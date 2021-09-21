Несмотря на вступление в Украине в силу новых карантинных правил, школы в случае ужесточения ограничений могут отправить на удаленку, даже если в них будет вакцинировано требуемое количество сотрудников.

Об этом в эфире "Свободы слова на ICTV" сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В частности, по словам министра, на карантин при некоторых условиях будут отправлять отдельные классы или всех учеников.

К примеру, если в классе заболеет хотя бы один ребенок, то всех его учеников отправят самоизолироваться. А если в учебном заведении на самоизоляцию уйдет больше половины классов - то карантин объявят для всей школы. При этом исключений в случае вакцинации необходимого количества сотрудников не предусмотрено.

Отметим, что ранее речь шла о том, что в "желтых" областях карантина школам и другим учебным заведениям позволят работать в случае, если 80% их сотрудников получат хотя бы одну прививку от коронавируса. Для "красных" регионов условием является полная вакцинация всех сотрудников.

Напомним, перед похолоданием украинским школам рекомендовали проводить уроки на свежем воздухе.

Также мы писали о том, что КГГА отчитались о вакцинации более 80% персонала во всех школах Киева.