Кабинет министров Украины советует ограничить работу чиновников в органах центральной исполнительной власти в условиях "желтой" зоны карантина. Допускать чиновников к работе предлагают только после вакцинации от коронавируса или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Об этом свидетельствует заявление министра Кабмина Олега Немчинова на согласительном совете Верховной рады.

"С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета министров по новым правилам карантинных ограничений. Дельная идея, которую сегодня на правительственном совещании поддержал премьер-министр по центральным органам исполнительной власти и работникам, которым в желтой карантинной зоне будет рекомендован допуск на рабочее место при наличии вакцинации или ПЦР-теста", - сказал Немчинов.

Напомним, сегодня в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Они предусматривают две опции для ковид-сертификатов - желтую или зеленую отметки о вакцинации, а также отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или данные о выздоровлении после перенесенного коронавируса.

Кроме этого, 19 сентября появились оперативные данные по эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с эпидемией коронавируса. За сутки общее число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 3 983 человека.

Также "Страна" опросила представителей бизнеса, которых непосредственно коснутся изменения правил локдауна. Они рассказали, как оценивают эти новшества, каких убытков и потери клиентов ожидают, и к чему приведет сегрегация населения на вакцинированных и непривитых.