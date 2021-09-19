В Киевской области после вакцинации против COVID-19 умер студент частного учебного заведения "Украинский гуманитарный институт", который находится в Буче.

Об этом пишет сайт учебного заведения.

В понедельник, 13 сентября, в 14:30 Владимир Сало вакцинировался от коронавируса. При этом в течение нескольких часов самочувствие у парня было хорошее. Однако, уже в 20:15 у студента начались судороги. Позже, в 20:35, у него пропали пульс и дыхание.

В результате вызвали медиков, до их приезда парню делали искусственное дыхание медперсонал института. Прибывшие медики реанимировали пострадавшего на протяжении часа, но это не принесло результата и парень умер.

"Владимир Сало родился 13 марта 2002 года в селе Добросин Львовской области. Семья была многодетной, всего 5 детей, он был младшим сыном. В 2008 году пошел в первый класс местной школы. В 2019 году поступил в Украинский гуманитарный институт на специальность "Филология", — говорится в сообщении.

В предварительной справке о причине смерти указана "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность". Окончательную причину огласят только через месяц после завершения исследований.

Ранее мы писали о том, что самой юной жертвой коронавируса в Украине стала новорожденная девочка, которая умерла в 21-й день своей жизни. Малышка скончалась 2 сентября в Киевской детской инфекционной больнице.

Помимо этого, в Днепре от последствий Covid-19 скончалась 11-летняя девочка - пациентка коронавирусного отделения областной детской клинической больницы.