Сегодня, 18 сентября, в Киеве в центре столицы на Софиевской площади у Михайловского собора проходит протест против коронавирусных мер. Люди собрались с лозунгами "стоп фейк пандемия" и "против обязательной вакцинации".

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Несмотря на дождь и неблагоприятную погоду, на центральной площади Киева под зонтиками собралось очень много людей. На данный момент участники устроили открытый микрофон.

Напомним, недавно появился полный текст изменений, которые Кабинет министров принял по карантину. Они вступят в силу с 20 сентября и регулируют, как теперь будут работать все три зоны эпидемических ограничений - от зеленой до красной.

Теперь работа учреждений, бизнеса, массовых мероприятий, школ зависит главным образом от вакцинации одной или двумя дозами. Как персонала, так и посетителей. При этом они также могут предъявлять и негативный ПЦР-тест (действует 72 часа) и справку о выздоровлении (действует полгода). Те, кто не смогут это обеспечить, в "красной" зоне пойдут на локдаун.

По состоянию на утро субботы, 18 сентября, в Украине уже 10 областей превышают показатели госпитализаций больных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Накануне нового карантина "Страна" опросила представителей бизнеса, которых непосредственно коснутся изменения правил локдауна.