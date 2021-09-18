В Украине уже в 10 областях превышены показатели Covid-госпитализаций
По состоянию на утро субботы, 18 сентября, в Украине уже 10 областей превышают показатели госпитализаций больных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, допустимой считается норма госпитализаций не более 50%. Однако данный показатель превышен в следующих областях:
- Винницкой - 66,3%
- Днепропетровской - 69,0%
- Закарпатской - 65,9%
- Луганской - 71,5%
- Львовской - 68,6%
- Николаевской - 105,1%
- Ровенской - 82,5%
- Сумской - 56,7%
- Харьковской - 59,0%
- Хмельницкой - 51,3%
Напомним, за сутки 17 сентября в Украине зафиксировано 6234 новых подтвержденных случаев Covid-19. Из них детей - 689, медработников - 89. Это почти на 400 случаев меньше, чем в пятницу, но выше показателя четверга, когда было выявлено 5 744 новых случаев.
До этого мы приводили слова министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о том, что сдавать анализ крови на антитела после вакцинации от Covid-19 не требуется, а недавно перенесенный коронавирус не является противопоказанием к вакцинации. То есть уже не придется ждать полгода после болезни.
Между тем, Минздрав уже начал рассылать украинцам сообщения на мобильные телефоны с призывом вакцинироваться от коронавируса. Послание получают, как непривитые, так и уже вакцинированные граждане.