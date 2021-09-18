Американские ученые выяснили, что из-за мутаций коронавирус лучше передается по воздуху от заразившегося человека к здоровым, то есть становится более опасным.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на исследования, опубликованные в Clinical Infectious Diseases.

Исследователи изучили 49 случаев заражения SARS-CoV-2, при этом у всех исследуемых заболевание протекало либо в легкой форме, либо и вовсе без симптомов.

Во время эксперимента ученые дали задание испытуемым: повторять алфавит или петь песню. В результате выяснилось, что те пациенты, кто заражен "альфа-штаммом" выдыхают в 100 раз больше зараженных частиц чем те, кто заражен "уханьским" вариантом вируса. Кроме того, ученые выяснили, что защитные маски позволяют на 50% уменьшают риск передачи вируса.

На данный момент Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".

Между тем в Украине растет количество новых случаев коронавируса - по данным на 18 сентября, за прошедшие сутки заразилось 6 234 человек.

Напомним, Минздрав с помощью SMS-сообщений призывает украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Также сообщалось, что в Киеве прошел протест против карантинных мер.