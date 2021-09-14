В Израиле, где в последнее время растет количество новых случаев Covid-19, от коронавируса умер известный активист, призывающий других людей не делать прививку, Хай Шаулян.

Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

По данным издания, мужчина скончался в медицинском центре, расположенном в его родном городе Холон, в понедельник, 13 сентября. В газете добавили, что ранее он поделился в соцсетях видео после того, как его госпитализировали. В нем активист рассказал, что его подключили к кислородному аппарату, без которого он задыхается. "Если я сниму его и пройду три метра - я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильную духоту", - говорил он, добавив, что ситуация критическая.

По данным издания, Шаулян ранее призвал своих подписчиков в соцсетях не делать прививку от коронавируса, написав "Эпидемии нет - вакцина не нужна и опасна".

Хай Шаулян. Фото: facebook.com/Hai-Shoulian

Напомним, Израиль стал первым государством, которое начало прививать от коронавируса детей и закончило вакцинацию взрослого населения. Эта страна стала и первой, которая начала вакцинацию населения третьей дозой.

Между тем, в начале сентября сообщалось, что в Израиле количество зараженных коронавирусом за сутки достигло почти 13 тысяч человек.