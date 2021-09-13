Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус осудил неравенство в распределении вакцин от COVID-19 в мире. Такую ситуацию он назвал "пятном на коллективной совести".

Об этом он сообщил на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, проходящей в онлайн-формате.

Гебрейесус напомнил о своем призыве к мировому сообществу ввести мораторий на третью дозу вакицины от COVID-19 минимум до конца года.

По его словам, в мире уже введено более 5,5 млрд доз вакцин, "однако почти 80% из них" приходятся на страны с доходами выше средних.

"Мы не хотим, чтобы бустерные дозы применялись в отношении здоровых людей, когда так много работников здравоохранения и людей из группы риска в мире все еще ждут своей первой вакцины. Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин - это пятно на нашей коллективной совести", - добавил он.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что неспособность мирового сообщества справедливо распределить вакцины усугубляет проблему распространения коронавируса.

Кроме этого, гендиректор ВОЗ Гебрейесус спрогнозировал, что следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей волне пандемии.