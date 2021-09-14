Харьковская компания "Лекхим", которая стала эксклюзивным поставщиком китайской вакцины в Украине, в 2022 году планирует запустить производство вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета на своем сайте.

Секретарь горсовета Игорь Терехов рассказал, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 миллионов евро.

Производить в Харькове, по данным пресс-службы горсовета, будут вакцину CoronaVac китайской компании "Sinovac Biotech".

Справка. Предприятие "Лекхим" существует уже 29 лет - с 1992 года. Группа компаний производит более двух сотен наименований лекарственных препаратов, которые продаются в аптеках Харькова, Украины и экспортируются в 35 стран мира.

Напомним, в прошлом году производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявил о готовности делать ее на территории Украины. В частности, сообщалось, что производство препарата РФ готова развернуть компания "Биолек", расположенная в Харькове.

На что представители "Биолек" в комментарии "Стране" все отрицали, и утверждали, что не подписывали никаких контактов на запуск производства российской вакцины. Кроме того, в компании заявили, что не планируют этого делать, пока препарат не пройдет государственную регистрацию в Украине. При этом в Гослекслужбе не подтвердили, что заявка на регистрацию российской вакцины в нашей стране подана. В конечном итоге история со "Спутником", выпускаемым в Украине, заглохла.

"Страна" ранее подробно рассказывала об этой истории.

Также сообщали, что в Израиле испытают вакцину от коронавируса в таблетках. Как считают в фармкомпании, которая работает над препаратом, это может изменить ситуацию в таких странах как Индия, где всего лишь 5% людей прошли вакцинацию.