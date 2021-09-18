6234 новых случаев. Статистика Covid-19 в Украине сохраняет высокие показатели
За сутки 17 сентября в Украине зафиксировано 6234 новых подтвержденных случаев Covid-19. Из них детей - 689, медработников - 89.
Это почти на 400 случаев меньше, чем в пятницу, но выше показателя четверга, когда было выявлено 5 744 новых случаев.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минздравом.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1719 человек;
- летальных случаев - 79;
- выздоровели - 1763 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 35713 человек,
- методом ИФА - 9235 человек,
- экспресс-тестами - 27526 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2344398 человек;
- выздоровели - 2230306 человек;
- летальных случаев - 54 829;
- проведения ПЦР-тестов - 12448211.
Лидеры по новым случаям:
- Харьковская область (761),
- Львовская область (585),
- Днепропетровская область (434),
- Киев (416)
- Одесская область (399).
Как сообщалось, в пятницу, 17 сентября, общее число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 6 624 человека.
Днем ранее, 16 сентября в стране официально было выявлено 5 744 новых случая заражений. Таким образом, в сравнении с четвергом, в пятницу общее число официально инфицированных увеличилось на 880 человек.