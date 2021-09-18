За сутки 17 сентября в Украине зафиксировано 6234 новых подтвержденных случаев Covid-19. Из них детей - 689, медработников - 89.

Это почти на 400 случаев меньше, чем в пятницу, но выше показателя четверга, когда было выявлено 5 744 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минздравом.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1719 человек;

летальных случаев - 79;

выздоровели - 1763 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 35713 человек,

методом ИФА - 9235 человек,

экспресс-тестами - 27526 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2344398 человек;

выздоровели - 2230306 человек;

летальных случаев - 54 829;

проведения ПЦР-тестов - 12448211.

Лидеры по новым случаям:

Харьковская область (761),

Львовская область (585),

Днепропетровская область (434),

Киев (416)

Одесская область (399).

Как сообщалось, в пятницу, 17 сентября, общее число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 6 624 человека.

Днем ранее, 16 сентября в стране официально было выявлено 5 744 новых случая заражений. Таким образом, в сравнении с четвергом, в пятницу общее число официально инфицированных увеличилось на 880 человек.