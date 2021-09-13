Педагогов и учеников львовских школ планируют тестировать на коронавирус. Им будут делать скрининг на антиген к SARS-CoV-2. Пробное тестирование проведут уже на текущей неделе в одном из средних учебных заведений.

Об этом в интервью изданию Zaxid.Net сказал после заседания комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций первый заместитель львовского мэра Андрей Москаленко.

По словам чиновника, школы являются одним из мест, где может передаваться коронавирус, так как там взаимодействуют взрослые и дети. Поэтому там можно делать тестирование и отслеживать динамику распространения инфекции.

"Сегодня до конца дня мы определим школу, где работники больницы скорой медицинской помощи протестуют всех педагогов и один класс. Процедуру будем делать утром перед обучением. А после нее сможем проследить динамику заболевания, ведь именно образовательные учреждения являются местом, где теоретически и практически передается инфекция. Поэтому мы будем думать о следующих шагах", - сказал Москаленко.

Он добавил, что сейчас во львовской больнице скорой медицинской помощи находится 201 пациент с подтвержденным коронавирусом. Причем только двое из госпитализированных были вакцинированы.

Неделю назад "Страна" сообщала, что в Ровенской области закончились экспресс-тесты на коронавирус, а новые завезут не раньше октября.

Также мы писали, что для выезда из Украины нужно сделать ПЦР-тест, поэтому после еврейского нового года уезжающие домой из Умани хасиды образовали огромные очереди на анализы.