Ученые из парижского университета Пастера и Лаосского национального университета нашли новые доказательства естественного происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Данные исследования были опубликованы на сайте журнала Nature.

Они изучали 645 летучих мышей 46 видов в Юго-Восточной Азии на протяжение нескольких месяцев. В итоге у животных, обитающих в пещерах Лаоса, выявили три вируса, рецептор связывающий домен (RBD, часть белка "шипа", необходимого для связывания с человеческими клетками), которые оказались близки к домену "уханьского" варианта патогена.

Ученые уверены, что обнаруженные вирусы - BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 - можно назвать ближайшими предками SARS-CoV-2, известными на сегодня. Но, в отличие от SARS-CoV-2, ни один из выявленных патогенов не обладает способностью расщепления фурина в S-белке, облегчающим проникновение в организм.

В будущем ученые планируют изучить возможность заражения человека вирусом при контакте с летучими мышами и особенности выработки антител.

Напомним, в мае президент США Джо Байден поручил разведслужбам найти реальный источник происхождения коронавируса. Из поручения стало ясно, что искать следует в Китае.

Однако Китай, в свою очередь, потребовал у ВОЗ расследовать происхождение коронавируса в американской биолаборатории Форт-Детрик. Кроме того, Пекин резко отверг предложенный ВОЗ план, в ходе которого предполагалось снова провести инспекции китайских лабораторий, которые эксперты ВОЗ уже посещали зимой.



