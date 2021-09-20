В понедельник, 20 сентября, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Они предусматривают две опции для ковид-сертификатов - желтую или зеленую отметки о вакцинации, а также отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или данные о выздоровлении после перенесенного коронавируса.

Желтый сертификат содержит информацию о получении первой дозы прививки, а зеленый - о полном курсе вакцинации.

Также Кабмин постановил, что школы не переходят в онлайн и продолжают полноценную работу при условии вакцинации от COVID-19 80% учителей.

Изменения предусмотрены постановлением "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 и от 29 июня 2021 № 677", которое правительство приняло 13 сентября.

Напомним, после выходных в Украине наблюдается резкое падение заболеваемости коронавирусом, но новых инфицированных Covid-19 все-равно больше 2 000 человек. "Страна" разбиралась, как штамм "Дельта" ускоряет пандемию в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что мутировавший коронавирус в 100 раз лучше передается по воздуху чем "уханьский" вариант.

Также мы сообщали, что у переболевших Covid-19, а затем привитых от коронавируса, формируется "сверхчеловеческий" иммунитет.